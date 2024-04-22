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Сегодня, 21:10

Гогниев — о ЦСКА и «Динамо»: «Не сомневаюсь, что придет и мое время потренировать эти великие клубы»

Алина Савинова
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Российский тренер Спартак Гогниев заявил о желании возглавить «Динамо» и ЦСКА.

«Конечно. С удовольствием! Просто надо работой доказать. Я попал в премьер-лигу. Это не так просто сделать. У нас большое количество хороших и квалифицированных тренеров, выдержать конкуренцию, особенно, когда нет агентов и всего остального. Я не сомневаюсь, что придет и мое время потренировать эти великие клубы. Я считаю, что «Динамо» и ЦСКА — это великие клубы», — цитирует Гогниева Legalbet.

Гогниев является чемпионом России в составе ЦСКА. За армейцев он выступал с 2001 по 2004 год. В «Динамо» бывший футболист играл в 2000-2001 годах.

Источник: Legalbet
Спартак Гогниев
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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