Гогниев — о ЦСКА и «Динамо»: «Не сомневаюсь, что придет и мое время потренировать эти великие клубы»

Российский тренер Спартак Гогниев заявил о желании возглавить «Динамо» и ЦСКА.

«Конечно. С удовольствием! Просто надо работой доказать. Я попал в премьер-лигу. Это не так просто сделать. У нас большое количество хороших и квалифицированных тренеров, выдержать конкуренцию, особенно, когда нет агентов и всего остального. Я не сомневаюсь, что придет и мое время потренировать эти великие клубы. Я считаю, что «Динамо» и ЦСКА — это великие клубы», — цитирует Гогниева Legalbet.

Гогниев является чемпионом России в составе ЦСКА. За армейцев он выступал с 2001 по 2004 год. В «Динамо» бывший футболист играл в 2000-2001 годах.