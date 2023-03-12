Гогниев о поражении «Химок» от «Зенита»: «Не хотелось, чтобы исход был таким. Мы наиграли минимум на ничью»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал поражение от «Зенита» (2:3) в матче 19-го тура РПЛ.

— Не хотелось бы, чтобы исход был таким, — сказал Гогниев на пресс-конференции. — Думаю, минимум на ничью мы наиграли. Было много моментов. «Зенит» всегда имеет тотальное преимущество с командами, которые садятся целиком в оборону за линию мяча. Но сегодня преимущества у соперника точно не было. Была более-менее равная игра. Уровень мастерства футболистов и слаженность действий позволили им забить три мяча, а мы забили два и проиграли. Игрой доволен, результатом нет. С этой командой мы сыграли очень достойно.

«Зенит» выиграл благодаря голу Густаво Мантуана на 90+2-й минуте встречи.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками в 19 матчах.