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Сегодня, 12:11

Гогниев заявил, что будет присутствовать лично на заседании КДК РФС

Артем Бухаев
Корреспондент
Спартак Гогниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о посещении заседания КДК РФС.

На данный момент заседание КДК РФС уже началось.

— Вы приедете на заседание КДК РФС?

— Да, скоро буду там. Конечно, буду присутствовать лично.

29 октября Гогниева удалили после завершения первого тайма матча 15-го тура РПЛ с «Динамо» (1:6). Он вступил в спор с главным арбитром Яном Бобровским, который показал специалисту вторую желтую карточку. Позже Гогниев обматерил комментатора встречи.

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Спартак Гогниев
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