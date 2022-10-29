Гогниев о возможной отставке из «Химок»: «Капитан должен уходить с корабля последним»

Сегодня, 16:47
Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев высказался о своей отставке после поражения от «Динамо» в матче 15-го тура РПЛ (1:6).
— Сколько команда должна еще проиграть, чтобы вы ушли?
— Это вопрос к руководителям, — сказал Гогниев. — Капитан должен уходить с корабля последним. Если руководители так решат, то я готов в любой момент. Я знаю, что есть проблемы, над которыми надо работать, и я знаю, как над ними работать.
— Вы так 8 матчей уже говорите.
— Могу и 10.
41-летний Гогниев возглавляет «Химки» с 1 сентября 2022 года.
«Химки» продлили серию без побед до 15 матчей. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ (9 очков).
«Динамо» набрало 26 очков и поднялось на третье место. Команда имеет одинаковое количество очков с ЦСКА и «Ростовом», которые пока еще не сыграли свои матчи 15-го тура.
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