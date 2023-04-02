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Сегодня, 16:40

Гогниев заявил, что готов уйти в отставку с поста главного тренера «Химок»

Константин Белов
Корреспондент
Спартак Гогниев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев заявил, что готов покинуть клуб после поражения от «Краснодара» (0:6) в 21-м туре РПЛ.

«Если руководство примет решение, то готов уйти в отставку. Если ты ввязался, то веди работу до конца. За 8 месяцев моей работы результата практически ноль. А футбол — это результат», — передает слова Гогниева корреспондент «СЭ».

После поражения от «Краснодара» команда Гогниева с 13 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, опережая на три балла «Торпедо».

Спартак Гогниев
Футбол
ФК Химки
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