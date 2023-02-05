Гол Агаларова с пенальти принес «Ахмату» победу в товарищеском матче с «Химками»

Сегодня, 19:21
«Ахмат» переиграл «Химки» в товарищеском матче с минимальным счетом — 1:0.
Автором победного мяча стал нападающий грозненцев Гамид Агаларов. На 65-й минуте встречи он реализовал пенальти.
На первом сборе в Турции «Ахмат» провел ряд товарищеских матчей, в последнем из которых расписал ничью 1:1 с сербской «Войводиной».
В последнем товарищеском матче подопечные Спартака Гогниева обыграли со счетом 2:0 ереванский «Пюник».
Товарищеский матч. Клубы
«Химки» (Московская область) — «Ахмат» (Грозный) — 0:1 (0:0)
Гол: Агаларов, 65 — с пенальти.
«Ахмат»: Шелия, Уциев, Семенов, Шатара, Харин, Швец, Тимофеев, Бериша, Садулаев, Олейников, Агаларов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования