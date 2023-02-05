0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:21

Гол Агаларова с пенальти принес «Ахмату» победу в товарищеском матче с «Химками»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

«Ахмат» переиграл «Химки» в товарищеском матче с минимальным счетом — 1:0.

Автором победного мяча стал нападающий грозненцев Гамид Агаларов. На 65-й минуте встречи он реализовал пенальти.

На первом сборе в Турции «Ахмат» провел ряд товарищеских матчей, в последнем из которых расписал ничью 1:1 с сербской «Войводиной».

В последнем товарищеском матче подопечные Спартака Гогниева обыграли со счетом 2:0 ереванский «Пюник».

Товарищеский матч. Клубы

«Химки» (Московская область) — «Ахмат» (Грозный) — 0:1 (0:0)

Гол: Агаларов, 65 — с пенальти.

«Ахмат»: Шелия, Уциев, Семенов, Шатара, Харин, Швец, Тимофеев, Бериша, Садулаев, Олейников, Агаларов.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Гамид Агаларов
ФК Ахмат
ФК Химки
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Щербакову не пригласили на церемонию награждения премии ISU. Анна точно не получит награду?
Федор Емельяненко закончил карьеру грустным поражением. Бейдер снова нокаутировал Последнего Императора
Шольц заявил о консенсусе с Зеленским по отказу от ударов по России из западного оружия
В МИДе ответили на слова Борреля о нежелании ЕС отправить военных на Украину
В Подольске мужчину избили за замечание и бросили умирать на дороге
Арестович предупредил о неприятностях для ВСУ в Донбассе
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Локомотив» обыграл команду из Армении в товарищеском матче
Рауль Рианчо: «Ни один клуб из РПЛ не смог бы играть в чемпионате Англии — было бы максимум 5 побед в сезоне»
«Урал» сыграл вничью с «Араратом» в товарищеском матче
Егор Титов: «Если бы у «Зенита» уехал Малком, то тогда у «Спартака» был бы шанс догнать петербуржцев»
Мелкадзе рассказал, какие цели поставил перед собой на вторую часть сезона
Пименов: «Пока у «Зенита» есть бразильцы, он на голову сильнее всех»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Локомотив» обыграл команду из Армении в товарищеском матче