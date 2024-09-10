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Сегодня, 11:18

Гол Глушенкова признан лучшим по итогам месяца в РПЛ

Руслан Минаев
Максим Глушенков.
Фото Global Look Press
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Гол форварда «Зенита» Максима Глушенкова в ворота «Ростова» (5:0) в 3-м туре РПЛ признан лучшим по итогам июля и августа.

«Гол Глушенкова признали лучшим легенды РПЛ, в то время как эксперты «Матч Премьер» отдали предпочтение мячу Наира Тикнизяна. У болельщиков же в голосовании победил штрафной Эсекьеля Барко», — сообщает пресс-служба РПЛ.

Ранее Глушенков был признан лучшим игроком месяца в РПЛ по итогам июля и августа.

В текущем сезоне нападающий провел 7 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу. 25-летний футболист травмировал правую руку в матче 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1). У Глушенкова был диагностирован перелом лучевой кости со смещением. Игрок перенес операцию и продолжает восстановление, но уже вернулся к тренировкам с командой.

РПЛ
ФК Зенит
Максим Глушенков

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