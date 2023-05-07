Джокеры «Зенита» забили 17 голов. Это рекорд всех времен

Сегодня, 20:37
Победный гол Ивана Сергеева в «золотом» матче против «Спартака» (3:2) стал 17-м в нынешнем чемпионате для вышедших на замену футболистов «Зенита».
Сине-бело-голубые установили рекорд турнира, превзойдя свой прошлогодний результат (15 голов). По 12 мячей записывали на свой счет джокеры «Краснодара» — 2011/12, «Ахмата» — 2021/22 и «Сочи» — 2022/23.
Все команды, игроки которых забивали более 11 голов после выхода на замену в чемпионатах России
|
Сезон
|
Команда
|
Тренеры
|
Матчи
|
Голы
|
Голы с замены
|
2022/23
|
Зенит
|
Сергей Семак
|
26
|
68
|
17
|
2021/22
|
Зенит
|
Сергей Семак
|
30
|
66
|
15
|
2022/23
|
Сочи
|
Вадим Гаранин, Александр Точилин, Курбан Бердыев, Дмитрий Хохлов
|
25
|
35
|
12
|
2021/22
|
Ахмат
|
Андрей Талалаев
|
30
|
36
|
12
|
2011/12
|
Краснодар
|
Славолюб Муслин
|
44
|
58
|
12
Теперь на счету Сергеева шесть голов после выхода на замену (три из них — победные). Также результативно войти в игру получалось у Густаво Мантуана (четыре гола), Андрея Мостового (два), Зелимхана Бакаева, Далера Кузяева, Клаудиньо, Александра Ерохина и Матео Кассьерры.
Все футболисты «Зенита», которые забивали после выхода на замену в чемпионате-2022/23
|
Дата
|
Тур
|
Матч
|
Игрок
|
Минута выхода
|
Минута гола
|
30.07.2022
|
3-й
|
Локомотив (д) — 5:0
|
Иван Сергеев
|
80'
|
80' (3:0)
|
|
|
|
Зелимхан Бакаев
|
80'
|
90+1' (4:0)
|
|
|
|
Иван Сергеев
|
80'
|
90+4' (5:0)
|
13.08.2022
|
5-й
|
ЦСКА (д) — 2:1
|
Густаво Мантуан
|
76'
|
85' (2:1)
|
21.08.2022
|
6-й
|
Торпедо (д) — 2:0
|
Иван Сергеев
|
68'
|
84' (1:0)
|
17.09.2022
|
10-й
|
Динамо (г) — 2:0
|
Густаво Мантуан
|
88'
|
90+3' (2:0)
|
02.10.2022
|
11-й
|
Ростов (д) — 3:1
|
Далер Кузяев
|
64'
|
77' (3:1)
|
24.10.2022
|
14-й
|
Сочи (д) — 7:0
|
Густаво Мантуан
|
58'
|
76' (7:0)
|
05.11.2022
|
16-й
|
Ахмат (д) — 1:2
|
Андрей Мостовой
|
46'
|
65' (1:2)
|
12.11.2022
|
17-й
|
Торпедо (г) — 2:0
|
Клаудиньо
|
64'
|
81' (2:0)
|
04.03.2023
|
18-й
|
Пари НН (д) — 3:0
|
Александр Ерохин
|
75'
|
82' (3:0)
|
12.03.2023
|
19-й
|
Химки (д) — 3:2
|
Густаво Мантуан
|
72'
|
90+2' (3:2)
|
01.04.2023
|
21-й
|
Урал (д) — 2:0
|
Иван Сергеев
|
68'
|
75' (1:0)
|
|
|
|
Иван Сергеев
|
68'
|
86' (2:0)
|
09.04.2023
|
22-й
|
Локомотив (г) — 2:1
|
Матео Кассьерра
|
56'
|
77' (2:1)
|
22.04.2023
|
24-й
|
Динамо (д) — 3:1
|
Андрей Мостовой
|
65'
|
87' (3:1)
|
07.05.2023
|
26-й
|
Спартак (д) — 3:2
|
Иван Сергеев
|
87'
|
90+2' (3:2)