Джокеры «Зенита» забили 17 голов. Это рекорд всех времен

Победный гол Ивана Сергеева в «золотом» матче против «Спартака» (3:2) стал 17-м в нынешнем чемпионате для вышедших на замену футболистов «Зенита».

Сине-бело-голубые установили рекорд турнира, превзойдя свой прошлогодний результат (15 голов). По 12 мячей записывали на свой счет джокеры «Краснодара» — 2011/12, «Ахмата» — 2021/22 и «Сочи» — 2022/23.

Все команды, игроки которых забивали более 11 голов после выхода на замену в чемпионатах России

Сезон Команда Тренеры Матчи Голы Голы с замены 2022/23 Зенит Сергей Семак 26 68 17 2021/22 Зенит Сергей Семак 30 66 15 2022/23 Сочи Вадим Гаранин, Александр Точилин, Курбан Бердыев, Дмитрий Хохлов 25 35 12 2021/22 Ахмат Андрей Талалаев 30 36 12 2011/12 Краснодар Славолюб Муслин 44 58 12

Теперь на счету Сергеева шесть голов после выхода на замену (три из них — победные). Также результативно войти в игру получалось у Густаво Мантуана (четыре гола), Андрея Мостового (два), Зелимхана Бакаева, Далера Кузяева, Клаудиньо, Александра Ерохина и Матео Кассьерры.

Все футболисты «Зенита», которые забивали после выхода на замену в чемпионате-2022/23