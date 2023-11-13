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Сегодня, 11:42

Гол нападающего «Урала» Ишкова признан лучшим в октябре

Виктория Кравченко
Илья Ишков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Гол нападающего «Урала» Ильи Ишкова в ворота «Динамо» (1:2) в 13-м туре РПЛ признан лучшим забитым мячом месяца в турнире.

Встреча прошла 29 октября в Москве. В компенсированное ко второму тайму время Ишков забил гол дальним ударом.

За победу в номинации также боролись Эдуард Сперцян («Краснодар»), Эдгар Севикян («Пари НН»), Милан Гайич (ЦСКА), Квинси Промес («Спартак»), Дмитрий Воробьев («Оренбург»), Вендел («Зенит») и Валентин Вада («Рубин»).

18-летний Ишков в текущем сезоне участвовал в 19 матчах во всех турнирах, забил гол и сделал результативную передачу.

Илья Ишков
РПЛ
ФК Урал
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