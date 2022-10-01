Гол полузащитника «Динамо» Макарова в ворота «Урала» признан лучшим в РПЛ в сентябре

Гол полузащитника «Динамо» Дениса Макарова в матче 8-го тура РПЛ против «Урала» (2:1) признан лучшим в лиге по итогам сентября.

На 59-й минуте встречи Макаров получил передачу от одноклубника Даниила Фомина на правом фланге, после чего приблизился к чужой штрафной и пробил в дальнюю от себя девятку.

Помимо Макарова, на награду претендовали Александр Соболев («Спартак»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Ираклий Квеквескири («Факел»), Малком («Зенит»), Даниил Уткин («Ростов»), Бернард Бериша («Ахмат») и Сергей Пиняев («Крылья Советов»).