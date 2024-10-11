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Сегодня, 11:41

Гол Тюкавина «Спартаку» признан лучшим в РПЛ в сентябре

Игнат Заздравин
Корреспондент
Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин стал автором лучшего гола РПЛ в сентябре, сообщает пресс-служба лиги.

22 сентября дубль Тюкавина принес «Динамо» ничью со «Спартаком» (2:2) в матче 9-го тура РПЛ. Лучшим признан второй мяч форварда в этой встрече.

За гол 22-летнего нападающего проголосовали эксперты РПЛ. Также он разделил лидерство с одноклубником Муми Нгамале в голосовании экспертов телевещателя, а болельщики назвали лучшим гол форварда «Локомотива» Дмитрия Воробьева.

Константин Тюкавин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)

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