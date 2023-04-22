Гол «Урала» в Кубке ошибочно засчитан, гол «Факела» в РПЛ ошибочно отменен. Что происходит с нашими судьями?

На 53-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Факел» — «Оренбург» (1:3) арбитр Рафаэль Шафеев после вмешательства видеоассистентов Артема Любимова и Николая Еремина и просмотра видеоповторов зафиксировал фол воронежцев в атаке и отменил их гол. Рефери решил, что Мохамед Брахими нарушил правила в борьбе с Ренато Гойковичем.

Вердикт судьи считаю ошибочным. Ему следовало оставить свое первоначальное решение в силе — засчитать взятие ворот.

«Факел» — «Оренбург».

«Факел» — «Оренбург».

«Факел» — «Оренбург».

Но странно другое. Наши арбитры в очередной раз продемонстрировали непоследовательность. Совсем недавно на 70-й минуте первого финального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА — «Урал» (1:1) арбитр Кирилл Левников ошибочно не зафиксировал нарушение правил со стороны Даниела Мишкича, который с фолом отобрал мяч у Виктора Мендеса. Игрок гостей подбил ногу сопернику — с этого началась атака, завершившаяся голом Эрика Бикфалви.

Видеоассистенты Виталий Мешков и Игорь Демешко провели проверку и в действия Левникова не вмешались. Гол был ошибочно засчитан.

ЦСКА — «Урал».

В Воронеже произошло обратное. Видеоассистенты вмешались, и гол был ошибочно отменен.

Кто объяснит, что происходит с нашими судьями?