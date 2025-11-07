Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

7 ноября, 11:38

Гол Воробьева ЦСКА признан лучшим в РПЛ в октябре

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дмитрий Воробьев и Николай Комличенко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Гол нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева в матче против ЦСКА (3:0) в 12-м туре РПЛ признали лучшим в лиге в октябре.

В конце первого тайма 27-летний форвард забил в ворота армейцев ударом от углового флага.

В голосовании гол Воробьева опередил забитые мячи Джона Кордобы («Краснодар»), Хуана Боселли («Пари НН»), Эсекьеля Барко («Спартак»), Алексея Батракова («Локомотив»), Максима Петрова («Балтика»), Эгаша Касинтуры, Максима Самородова (оба — «Ахмат»), Андрея Мостового («Зенит») и Дмитрия Васильева («Сочи»).

Нападающий &laquo;Локомотива&raquo; Дмитрий Воробьев (справа) с&nbsp;одноклубниками празднует гол в&nbsp;ворота ЦСКА.Что сделал Воробьев?! Забил мяч, который будет сниться Торопу в кошмарах

В текущем сезоне Воробьев провел 17 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи. Он получил травму во время матча 13-го тура РПЛ против «Акрона» (1:1). У игрока был диагностирован мышечный надрыв.

После 14 туров «Локомотив» с 27 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

21

  • bandradio

    Странное решение.

    07.11.2025

  • Степочкин

    У Тюкавина например хотя бы прицельный удар был, знал куда бьет. Шикарный голешник.

    07.11.2025

  • Горын

    Не удалось найти информацию о нарушении, если мяч при вводе из аута был подан не «болбоем».

    07.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Непосредстаенно и игре при ауте могут участвовать только сами игроки команд и мальчики подающие мячи. И никто другой. Любой посторонний в такой ситуации обязан отдать мяч непосредственно болбоям и никому другому. Это даже такие сопливые дилетанты должны бы знать, да не всем то дано.

    07.11.2025

  • Djin Ignatov

    Здесь я Вам могу только ответить словами Жирика , которые он говорил на программе у Соловьева !!! Чего не смеетесь ? Не смешно ? Не поняли ? Это Р-о-с-с-и-я !

    07.11.2025

  • Djin Ignatov

    Мало того - миллионам это не нравится !!! И когда преподносишь такие факты - в ответ обычно оскорбления !

    07.11.2025

  • Горын

    Вот только "фанаты" этого не знают. Им бы поорать, да фаеры позажигать. Это помнят "кузьмичи" - любители футбола.

    07.11.2025

  • Горын

    Пункт правил озвучте. Вы сами то поняли,что ляпнули? Как карточки получать, тренер участник матча, а как подать мяч игроку посторонний.:clown::joy::rofl::joy::rofl::joy:

    07.11.2025

  • Горын

    В бильярде, когда "дурака" забивают, перед партнёром извиняются. А в РПЛ голы "дураки" признают лучшими. Такое может только в футболе. А ещё в Самаре. Перед футбольным матчем на поле , где играют 2 самарские команды,выпустили толпу 3000 человек, котроые превратили прекрасное поле в огород.

    07.11.2025

  • За спорт!

    Удивительный гол.

    07.11.2025

  • Sage

    ЧТД

    07.11.2025

  • Djin Ignatov

    Тороп с этим голом - умрет !!! Как и будет умирать Филимонов в сборной с голом от Шевченко !! Как и гол Шмуца который сам себе забросил в ворота ! Это история нашего футбола и ее будут помнить ВЕЧНО !! Как и тот же гол в Кубке отданый пас пяткой Стрельцовым в 1968 году!! Может кто , как я , помнит этот гол ?! Как и гол Ван Бастена забитый Дасаеву на ЧЕ !! Как и гол забитый Льву Яшину вратарем другой команды !! От ворот до ворот !! Гол забитый Фурику - Акинфееву , когда у него просто сдулись руки от удара мячом на ЧМ ! Об этом даже по моему запрещено говорить ! От корейца по моему ! И там мы даже не вышли из группы !

    07.11.2025

  • fell62

    а что делать с голом Аршавина на ЧЕ 2008 в ворота голландцев ?

    07.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Тем паче, что такая "помощь" от постороннего лица, при вводе мяча с аута, является нарушением Правил игры в футбол.

    07.11.2025

  • ValeraK

    В ноябре лучшим будет гол, забитый с подачи Талалаева =))

    07.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Гол забитый ... но весьма не лучший.

    07.11.2025

  • Lego

    Главное - забитый гол, остальное неважео

    07.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Главное не в том, как не получился удар у бьющего, а в том, как "получился" дикий, по нелепости, ляп воротчика.

    07.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Признать лучшим гол нахаляву, из-за дикого ляпа голкипера - энто так по РПЛьному**

    07.11.2025

  • Pontus Wernbloom

    Дилетанты. Просто мяч свалился с ноги, никакой красоты и никакого мастерства.

    07.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Дмитрий Воробьев (футбол)
    Футбол
    РПЛ
    ФК Локомотив (Москва)
    ФК ЦСКА (Москва)
    Читайте также
    Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета РПЛ 12-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Сочи» — «Зенит» и другие матчи
    Тороп — о голе Воробьева: «Драгоценный опыт, надо стараться исправляться»
    ЭСК поддержала решение Абросимова не назначить пенальти в ворота «Локомотива» в игре с ЦСКА
    ЭСК: Зияков ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Ахматом»
    ЭСК РФС: Кукуян верно удалил Джику в матче «Спартак» — «Ростов»
    Челестини оштрафован на 40 тысяч рублей по итогам матча «Локомотив» — ЦСКА в РПЛ
    КДК РФС оштрафовал «Спартак» и «Ростов» по итогам матча РПЛ
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя