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Сегодня, 18:18

Голдобин — о Соболеве: «Пусть остается в «Спартаке». Его уход ослабит команду»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Форвард хоккейного «Спартака» Николай Голдобин поделился с «СЭ» мнением о том, стоит ли форварду футбольного клуба Александру Соболеву переходить в «Зенит».

«Пусть остается в «Спартаке». Если он уйдет, команда потеряет. Так происходит, когда любой игрок уходит из коллектива», — сказал Голдобин «СЭ».

«Спартак» в 1-м туре РПЛ 21 июля встретится с «Оренбургом». 27-летний Соболев выступает за красно-белых с 2020 года, в сезоне-2023/24 форвард провел 27 матчей в РПЛ, забил 5 голов и сделал 6 голевых передач.

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