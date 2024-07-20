Голдобин — о Соболеве: «Пусть остается в «Спартаке». Его уход ослабит команду»

Форвард хоккейного «Спартака» Николай Голдобин поделился с «СЭ» мнением о том, стоит ли форварду футбольного клуба Александру Соболеву переходить в «Зенит».

«Пусть остается в «Спартаке». Если он уйдет, команда потеряет. Так происходит, когда любой игрок уходит из коллектива», — сказал Голдобин «СЭ».

«Спартак» в 1-м туре РПЛ 21 июля встретится с «Оренбургом». 27-летний Соболев выступает за красно-белых с 2020 года, в сезоне-2023/24 форвард провел 27 матчей в РПЛ, забил 5 голов и сделал 6 голевых передач.