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Сегодня, 19:03

Голенков: «Хочется реабилитироваться перед болельщиками после матча со «Спартаком»

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Нападающий «Ростова» Егор Голенков поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ с «Оренбургом».

Ранее команда Валерия Карпина на своем поле потерпела разгромное поражение от «Спартака» (1:5) в игре 25-го тура.

Впереди у «Ростова» два важных матча, какие ожидания? Что думаете по кубковой игре с «Балтикой»?

Следующий матч в чемпионате, поэтому все мысли о нем, Кубок будет после. Реабилитироваться перед болельщиками хочется, потому что осталась недосказанность после того матча. Надо выходить и играть в свой футбол, выигрывать, — цитирует Голенкова «РБ Спорт».

На данный момент «Ростов» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков.

Матч желто-синих против «Оренбурга» состоится 29 апреля в Ростове-на-Дону. Начало — в 19.45 мск.

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Егор Голенков
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