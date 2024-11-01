Голенков может принять участие в матче «Ростова» с московским «Динамо»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков может принять участие в матче 14-го тура РПЛ против «Динамо». Он отправился вместе с командой на выезд, об этом сообщает «РБ Спорт».

Ожидается, что Голенков будет в заявке на матч. В среду футболист вернулся в общую группу и готовился к игре. Решение по участию нападающего в поединке остается за тренерским штабом.

В нынешнем сезоне Голенков забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи в 14 матчах за «Ростов». Контракт 25-летнего нападающего с клубом рассчитан до 31 декабря 2026 года.

Матч столичного «Динамо» и «Ростова» состоится 1 ноября в Москве на «ВТБ Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19.00 мск.