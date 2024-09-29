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Сегодня, 13:28

Голенков не исключил, что может пропустить игру со «Спартаком»

Алина Савинова
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Нападающий «Ростова» Егор Голенков после матча 10-го тура РПЛ с «Акроном» (0:2) рассказал о своем повреждении.

«Насколько серьезно повреждение? Пока неизвестно. По ощущениям непонятно. Сумею ли восстановиться к матчу со «Спартаком»? Не знаю», — приводит «РБ Спорт» слова Голенкова.

Следующий матч ростовчане проведут 2 октября против «Химок» в FONBET Кубке России, а затем в рамках РПЛ 5-го числа встретятся со «Спартаком».

В нынешнем сезоне 25-летний Голенков провел 14 матчей во всех турнирах, отметившись 5 голами и 2 результативными передачами.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Егор Голенков

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