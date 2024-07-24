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Сегодня, 17:20

Голенков: «Не согласен с тем, что «Зениту» уже можно отдавать чемпионство»

Алина Савинова
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Нападающий «Ростова» Егор Голенков отметил, что «Зениту» рано отдавать чемпионство после 1-го тура РПЛ.

«Я не согласен с тем, что «Зениту» уже можно отдавать чемпионство. Ну как можно отдать команде чемпионство после первого тура? Люди увидели Суперкубок? Ну и что, все может поменяться, даже качество игры. Мы еще с ними не играли. В 28-м туре посмотрим, можно будет считать их чемпионами или нет», — цитирует Голенкова «РБ Спорт».

В 1-м туре нового сезона РПЛ сине-бело-голубые одержали разгромную победу над «Крыльями Советов» (4:0). На данный момент «Зенит» с 3 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. У «Рубина» также 3 балла и вторая строчка. «Динамо» (3) замыкает тройку сильнейших.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Егор Голенков
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