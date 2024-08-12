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Сегодня, 16:59

Голенков оценил форму «Зенита» на старте сезона

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Нападающий «Ростова» Егор Голенков прокомментировал игру «Зенита» в новом сезоне РПЛ.

«Зенит» намного сильнее, чем был в прошлом сезоне? Петербуржцы сейчас в хорошей форме, у них все залетает, сумасшедшая реализация, сумасшедший подбор игроков, индивидуально они очень сильны. Но сезон длинный. Отдавать чемпионство? Честно, я не понимаю эти разговоры», — цитирует Голенкова «РБ Спорт».

После 4 туров «Ростов» набрал 5 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда на своем поле примет «Оренбург». Матч состоится 17 августа, начало — в 19.30 по московскому времени.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
Егор Голенков
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