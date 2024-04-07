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Сегодня, 13:08

Голенков оценил ничейную игру «Ростова» с «Сочи»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Ростова» Егор Голенков заявил, что ожидал тяжелый матч против «Сочи». Команды сыграли со счетом 2:2.

— Ничья — закономерный результат?

— Не знаю, закономерный или нет. Хотелось бы выиграть. Наверное, моментов тоже больше было. Случайные голы...

— Был ли какой-то недонастрой у команды?

— Нет. Лично я понимал, что будет тяжелый матч, возможно, тяжелее, чем все предыдущие. Потому что соперник «кусается» со всеми. Это не тот «Сочи», который идет на последнем месте с осени. Сейчас они подготовились и видно по играм, по проценту владения мячом — они вверху.

— «Сочи» чем-то удивил?

— Меня удивило, наверное, что они больше били вперед. Я думал, что они все-таки будут пытаться выходить через пас, как и в других играх, — цитирует Голенкова «РБ Спорт».

На данный момент «Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице с 15 очками, «Ростов» идет девятым с 31 очком.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/egor-golenkov-ponimal-chto-match-protiv-sochi-budet-tyazhelee-chem-vse-predy-dushhie/
ФК Ростов
ФК Сочи
Егор Голенков
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