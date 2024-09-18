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Сегодня, 10:21

Голенков — об отмененном голе в ворота «Краснодара»: «Судье сказал: «Тебе же подсказывают, зачем ты быстро принимаешь решения?»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Ростова» Егор Голенков поделился впечатлениями об отмененном голе в матче 8-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:2). Во втором тайме арбитр Василий Казарцев отменил взятие ворот краснодарцев, так как усмотрел фол.

— Что могу сказать по неназначенному пенальти? Я вроде прокидывал мяч, — приводит слова Голенкова «РБ Спорт». — Не знаю, как судьи трактуют правила: майка — не майка. Не пересматривал этот эпизод. Мне показалось, что футболист делал движение рукой. Не знаю, попал мяч в нее или нет.

— Когда судья назначил пенальти, а потом отменил, возникли вопросы?

— Лично у меня по другому моменту возникли вопросы. Там два угловых, которые арбитр просто не дал. Причем в перерыве поговорил с ним, говорю: «Тебе же подсказывают, зачем ты быстро принимаешь решения? Если спорный эпизод, ты можешь послушать, а потом принять решение». «Да-да», а потом в итоге, во втором тайме в аналогичной ситуации, когда Сако боролся... Если судья не видит — послушает, подскажут.

— Отмененный гол?

— Я не знаю, как они трактуют правила. Против меня защитники будут бороться — пенальти же не ставят? Он же не упал вроде. Дай доиграть — посмотри ВАР.

«Ростов» после матча восьмого тура занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 11 очков.

Источник: РБ Спорт
ФК Краснодар
ФК Ростов
Егор Голенков

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