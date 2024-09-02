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Сегодня, 20:31

Голенков: «В матче с «Факелом» у меня впервые в карьере отменили гол»

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Нападающий «Ростова» Егор Голенков поделился впечатлениями от победы над «Факелом» (4:1) в 7-м туре РПЛ.

-Настрой на «Факел» был обычный, как и всегда. Понимал, что счет скользкий, когда выходил на поле. У меня впервые в карьере случилась отмена забитого мяча — говорят, что плечом попал в офсайд, но я сам пока эпизод не пересматривал.

Слухи о переходе в ЦСКА? Я ничего об этом не знаю, руководство по этому поводу мне ничего не говорило. Повторюсь, что моей целью сейчас является забивать в каждом матче за «Ростов», — сказал Голенков «РБ Спорт».

Источник: РБ Спорт
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
Егор Голенков
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