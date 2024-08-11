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Сегодня, 11:46

Голенков признался, что в «Ростове» хотели реабилитироваться после поражения от «Зенита»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Ростова» Егор Голенков рассказал, хотели ли в команде реабилитироваться за разгромное поражение от «Зенита» (0:5) в 3-м туре РПЛ.

9 августа «Ростов» на своем поле сыграл вничью с «Рубином» (1:1) в 4-м туре.

«Было ли после «Зенита» желание реабилитироваться? Конечно. К «Рубину» готовились в обычном режиме. Что касается психологии, то я не сильно заметил, что разгромное поражение психологически как-то ударило. Мы — профессиональные спортсмены, каждый все понимает», — цитирует Голенкова «РБ Спорт».

После 4 матчей ростовчане с 5 очками занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
Егор Голенков
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