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Сегодня, 19:20

Голенков прокомментировал ситуацию вокруг «Крыльев Советов»

Камила Абдурахманова
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Нападающий «Ростова» Егор Голенков рассказал о ситуации, которая накануне произошла в «Крыльях Советов».

«Скандал в «Крыльях Советов»? Я внимательно слежу за командой и переживаю за клуб, который оказался в нынешней ситуации», — сказал Голенков «РБ Спорт».

Голенков — воспитанник самарского футбола. С 2015 по 2021 год он был частью команды «Крыльев Советов».

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о наличии долга в размере 36 миллионов рублей у футбольного клуба «Крылья Советов» перед лицами, которых он назвал «работающими с судьями преступниками».

Источник: «РБ Спорт»
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
Егор Голенков
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