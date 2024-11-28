Голенков прокомментировал ситуацию вокруг «Крыльев Советов»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков рассказал о ситуации, которая накануне произошла в «Крыльях Советов».

«Скандал в «Крыльях Советов»? Я внимательно слежу за командой и переживаю за клуб, который оказался в нынешней ситуации», — сказал Голенков «РБ Спорт».

Голенков — воспитанник самарского футбола. С 2015 по 2021 год он был частью команды «Крыльев Советов».

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о наличии долга в размере 36 миллионов рублей у футбольного клуба «Крылья Советов» перед лицами, которых он назвал «работающими с судьями преступниками».