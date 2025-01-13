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Сегодня, 17:10

Голенков рассказал об ощущении, что Карпин не уйдет из «Ростова»

Камила Абдурахманова
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Нападающий «Ростова» Егор Голенков прокомментировал слова главного тренера команды Валерия Карпина о его возможном уходе из команды.

«Есть ли ощущение, что доработаем с Карпиным до конца сезона? Скорее всего, да. Но если честно, я не помню этих слов», — заявил Голенков «РБ Спорт».

Ранее главный тренер «Ростова» Карпин говорил, что его утомили условия, в которых находится клуб. Поэтому он нередко задумывается об уходе с должности.

По результатам первых 18 туров РПЛ «Ростов» находится на седьмом месте турнирной таблицы. В активе команды 26 очков.

Источник: «РБ Спорт»
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Валерий Карпин
ФК Ростов
Егор Голенков
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