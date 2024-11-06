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Сегодня, 19:29

Голенков считает, что Дуглас Сантос получил российский паспорт не ради сборной

Алина Савинова
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Форвард «Ростова» Егор Голенков поделился мнением о получении бразильским защитником «Зенита» Дугласом Сантосом российского гражданства.

«Мне вообще без разницы. Получил? Молодец! Думаю, Дуглас Сантос не ради сборной получил паспорт. Еще же не факт, что он будет вызываться туда. Лично мое мнение. Получил по каким-то личным соображением, чтобы легионером не считаться, скорее всего», — цитирует Голенкова Legalbet.

Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. Всего 30-летний бразилец провел 200 матчей за сине-бело-голубых, отметившись 7 голами и 33 результативными передачами.

Источник: Legalbet
Дуглас Сантос
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Егор Голенков

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