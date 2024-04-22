Голенков: «Никто не говорит, сколько мячей мы забили благодаря Песьякову»

Сегодня, 12:59
Нападающий «Ростова» Егор Голенков в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение клуба в домашнем матче 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:5).
В прошедшей встрече 24-летний форвард отличился забитым мячом на 36-й минуте с передачи полузащитника Даниила Уткина.
— Наиграл «Спартак» на пять мячей?
— Раз забили — наиграли. Не знаю, надо смотреть xG.
— Поддержали Песьякова после непростого матча?
— Его заменили из-за травмы. Сейчас все опять будут говорить про ошибки Песьякова, но никто не говорит про то, сколько мячей мы забили, выходя из обороны благодаря ему. Это у нас подразумевается в играх. Но Песьякова все поддержали.
— У вас три матча подряд результативные действия. В чем секрет?
— Наверное, удача.
— Сегодня трибуны скандировали ваше имя. Чувствуете себя героем «Ростова»?
— Было очень приятно. Но героем себя пока не чувствую. А за поддержку болельщиков благодарю, сразу чувствуешь себя лучше.
— «Балтика» в Кубке — хороший соперник?
— Не знаю, посмотрим. Все команды, которые далеко дошли, сильные.
В нынешнем сезоне 24-летний Голенков отыграл 32 матча за «Ростов» во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.
На данный момент команда Валерия Карпина располагается на 8-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 24 встречах.
25 апреля желто-синие проведут выездной матч против «Урала».