Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:59

Голенков: «Никто не говорит, сколько мячей мы забили благодаря Песьякову»

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Нападающий «Ростова» Егор Голенков в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение клуба в домашнем матче 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:5).

В прошедшей встрече 24-летний форвард отличился забитым мячом на 36-й минуте с передачи полузащитника Даниила Уткина.

— Наиграл «Спартак» на пять мячей?

— Раз забили — наиграли. Не знаю, надо смотреть xG.

— Поддержали Песьякова после непростого матча?

— Его заменили из-за травмы. Сейчас все опять будут говорить про ошибки Песьякова, но никто не говорит про то, сколько мячей мы забили, выходя из обороны благодаря ему. Это у нас подразумевается в играх. Но Песьякова все поддержали.

— У вас три матча подряд результативные действия. В чем секрет?

— Наверное, удача.

— Сегодня трибуны скандировали ваше имя. Чувствуете себя героем «Ростова»?

— Было очень приятно. Но героем себя пока не чувствую. А за поддержку болельщиков благодарю, сразу чувствуешь себя лучше.

— «Балтика» в Кубке — хороший соперник?

— Не знаю, посмотрим. Все команды, которые далеко дошли, сильные.

В нынешнем сезоне 24-летний Голенков отыграл 32 матча за «Ростов» во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.

На данный момент команда Валерия Карпина располагается на 8-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 24 встречах.

25 апреля желто-синие проведут выездной матч против «Урала».

Сергей Песьяков
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Егор Голенков
1
Обсудить
Читайте также
ВАДА обвинили в двойных стандартах в делах Валиевой и китайских пловцов
«Динамо» разгромило «Пари НН» со счетом 4:1 в РПЛ
Буданов указал на погубившее перебежчика Кузьминова желание славы
Ноль от Ови, юбилейная победа Боба и ужасный антирекорд российского вратаря
Казачья бригада «Днепр» уничтожила два разведкатера ВСУ у Кинбурнской косы
Шестерым задержанным по делу об убийстве байкера в Москве предъявили обвинения
Популярное видео
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Ростов» — «Спартак», «Зенит» — «Оренбург» и другие матчи
«Ростов» — «Спартак»: Москалев правильно наказал Осипенко пенальти и правильно не удалил его
Игрок «Ростова» Вахания: «Балтике» сейчас никто не был бы рад»
Сафонов: «Чемпион еще не известен. «Краснодар» настроен биться до конца»
Защитник «Спартака» Чернов: «Думаю, Слишковича надо оставить»
Защитник «Ростова» Чернов: «Спартак» просто реализовал все свои моменты»
Игрок «Спартака» Денисов: «Во втором тайме добавили в агрессии, это дало свои плоды»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Адвокат Бушманов объяснил, как действовать игроку «Спартака» Классену после потери 900 тысяч рублей

Юрист заявил, что игрок «Спартака» Классен не сможет вернуть украденные деньги: «Остается это забыть»