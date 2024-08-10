Голенков заявил, что «Ростов» в матче с «Рубином» потерял три очка

Нападающий «Ростова» Егор Голенков прокомментировал ничью в матче 4-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1).

«Не показалось ли мне, что «Ростов» в матче с «Рубином» упустил три очка? Показалось. Как это объяснить? Не забили и пропустили. Если второй тайм сравнивать с первым, то, конечно, он был ужасным. Почему так произошло? Будем разбираться, может, какой-то психологический момент. Все выходили на второй тайм с таким же настроем, как и в первом — загнать соперника. В итоге не вышло. Будем разбираться», — цитирует Голенкова «РБ Спорт».

В следующем туре команда Валерия Карпина сыграет против «Оренбурга» 17 августа, казанцы 19-го числа встретятся с «Акроном».