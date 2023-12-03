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Сегодня, 12:24

Голенков заявил, что «Ростове» здоровая конкуренция

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Ростова» Егор Голенков заявил, что в команде Валерия Карпина здоровая конкуренция.

«Играли в среду, а следующий матч в воскресенье. Сказывается ли это физически? Играем на четвертый день — наверное, нет. Я сам сейчас на 100 процентов готов. Отсутствие в матче с «Пани НН» и ЦСКА? Это тренерское решение. У нас с Карпиным личного разговора не было. У нас здоровая конкуренция в команде», — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

Матч между «Ростовом» и ЦСКА пройдет 3 декабря и начнется в 14.00 по московскому времени. На данный момент армейцы с 25 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» идет на десятой строчке (10).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/egor-golenkov-ne-igral-v-starte-protiv-pari-nn-i-tsska-v-rostove-zdorovaya-konkurentsiya/
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Егор Голенков
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