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Голевая передача Глушакова помогла «Нижнему Новгороду» сыграть вничью в товарищеском матче против болгарского «Локомотива»

Иван Шитик
Корреспондент
29 января. «Нижний Новгород» — «Локомотив» — 1:1.
Фото ФК «Нижний Новгород».
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«Нижний Новгород» сыграл вничью в товарищеском матче против болгарского «Локомотива» — 1:1.

Единственный гол в составе российской команды на 53-й минуте встречи забил форвард Тимур Сулейманов.

В качестве ассистента в этом моменте выступил Денис Глушаков, находящийся на просмотре в клубе.

Товарищеские матчи. Клубы

«Локомотив Пл» (Болгария) — «Нижний Новгород» (Россия) — 1:1 (1:0)

Голы: Дион, 20 (1:0). Сулейманов, 53 (1:1).

«Нижний Новгород»: Анисимов (Гойло, 46), Гоцук (Александров, 46), Набиуллин (Масоэро, 46), Корнюшин (Юлдошев, 46), Стоцкий (Каккоев, 46), Калинский (Рыбчинский, 46), Кротов (Севикян, 46), Жигулев (Михайлов, 46), Майга (Глушаков, 46), Яковлев (Сулейманов, 46), Милсон (Янсане, 46).

29 января.

Денис Глушаков
ФК Локомотив (Пловдив)
ФК Нижний Новгород
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