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Сегодня, 20:13

Голкипер 2Drots: «У ЦСКА есть все, чтобы стать чемпионами»

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Голкипер медийного клуба 2Drots Дмитрий Сычев, который является воспитанником ЦСКА, прокомментировал победу своей команды над армейцами (2:1) в товарищеском матче.

«У них есть все, чтобы стать чемпионами. ЦСКА — это объединение команды и болельщиков. Может, это сказывается. Но когда приходят трибуны... я столько матчей вживую видел, когда ЦСКА камбэчил.

Мой любимый матч? У меня любимые вратари — Де Хеа и Навас, так что это матчи Лиги чемпионов. Стоял вон за теми воротами, подавал мячи сначала Игорю, потом Де Хеа. Незабываемо", — приводит слова Сычева портал Sport24.

В составе армейцев единственный гол забил форвард Федор Чалов. За 2Drots отличились Владислав Ослоновский и Станислав Манаев.

Товарищеские матчи. Клубы.
25 мар, 16:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:2
2DROTS

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-25-golkiper-2drots-akinfeyev-vysokoklassnyy-vratar-videl-igorya-kogda-ya-byl-malenkim-on-daval-mne-sovety
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