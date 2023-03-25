Голкипер 2Drots: «У ЦСКА есть все, чтобы стать чемпионами»

Голкипер медийного клуба 2Drots Дмитрий Сычев, который является воспитанником ЦСКА, прокомментировал победу своей команды над армейцами (2:1) в товарищеском матче.

«У них есть все, чтобы стать чемпионами. ЦСКА — это объединение команды и болельщиков. Может, это сказывается. Но когда приходят трибуны... я столько матчей вживую видел, когда ЦСКА камбэчил.

Мой любимый матч? У меня любимые вратари — Де Хеа и Навас, так что это матчи Лиги чемпионов. Стоял вон за теми воротами, подавал мячи сначала Игорю, потом Де Хеа. Незабываемо", — приводит слова Сычева портал Sport24.

В составе армейцев единственный гол забил форвард Федор Чалов. За 2Drots отличились Владислав Ослоновский и Станислав Манаев.