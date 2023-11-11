Шелия: «Мой дриблинг? Расстроился, что голевую ситуацию не завершили голом»

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия прокомментировал поражение команды в матче 15-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:2).

В концовке встречи 34-летний голкипер подключился к атаке «Ахмата» и пошел в дриблинг у штрафной площади соперника, отдав пяткой передачу партнеру.

«Многое не получилось. Повезло, что забили первыми. Но снова не смогли сохранить преимущество. Допустили ошибки и поплатились за это. Мой дриблинг? Расстроился, что голевую ситуацию не завершили голом. Потому что понимали, что этим шансом можно было воспользоваться», — сказал Шелия.

«Локомотив» с 24 очками поднялся на пятое место в РПЛ. «Ахмат» (12 очков) идет на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Грозненцы не побеждают в чемпионате России с 2 сентября. В 7-м туре команда Мирослава Ромащенко обыграла «Урал» (1:0).