Голкипер ЦСКА Акинфеев отбил 20-й пенальти в чемпионате России

Сегодня, 08:13
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отразил удар Гильермо Шеттине в матче 30-го тура РПЛ против «Урала» (2:0). Это стал его 20-й отраженный пенальти в матчах чемпионата России.
Первое спасение от футболиста состоялось также почти 21 год назад в Самаре, где 17-летний на тот момент дебютант не позволил отличиться Андрею Каряке.
В нынешнем сезоне Акинфеев отразил два 11-метровых, ранее его не смог переиграть самарец Франко Ороско.
Все пенальти, которые Игорь Акинфеев отбил в чемпионате России:
|
Дата
|
Матч
|
Пенальтист
|
Минута
|
31.05.2003
|
Крылья Советов (г) — 2:0
|
Андрей Каряка
|
88' (2:0)
|
28.10.2006
|
Ростов (г) — 2:1
|
Тимофей Калачев
|
77' (1:1)
|
26.04.2008
|
Луч-Энергия (г) — 3:1
|
Георгий Базаев
|
30' (1:1)
|
22.11.2008
|
Шинник (г) — 0:1
|
Максим Бузникин
|
12' (0:0)
|
26.04.2009
|
Ростов (д) — 1:2
|
Михаил Осинов
|
73' (1:2)
|
17.10.2010
|
Терек (г) — 3:0
|
Шамиль Лахиялов
|
26' (0:0)
|
25.05.2011
|
Крылья Советов (г) — 3:0
|
Евгений Савин
|
76' (2:0)
|
28.07.2013
|
Локомотив (г) — 2:1
|
Александр Самедов
|
74' (1:1)
|
09.11.2014
|
Динамо (г) — 0:1
|
Матье Вальбуэна
|
45' (0:0)
|
30.08.2015
|
Кубань (г) — 1:0
|
Лоренсо Мельгарехо
|
90+1 (1:0)
|
21.04.2017
|
Уфа (г) — 2:0
|
Иван Пауревич
|
53' (0:0)
|
05.11.2017
|
Локомотив (г) — 2:2
|
Мануэл Фернандеш
|
76' (2:1)
|
07.12.2019
|
Краснодар (г) — 1:1
|
Ари
|
63' (1:1)
|
09.03.2020
|
Ростов (г) — 2:3
|
Роман Еременко
|
21' (0:0)
|
08.11.2020
|
Ростов (д) — 2:0
|
Роман Еременко
|
61' (1:0)
|
17.03.2021
|
Зенит (д) — 2:3
|
Артем Дзюба
|
45' (1:1)
|
13.11.2022
|
Динамо (г) — 1:2
|
Даниил Фомин
|
80' (1:2)
|
21.05.2023
|
Спартак (г) — 1:2
|
Квинси Промес
|
90' (1:1)
|
08.03.2024
|
Крылья Советов (г) — 2:0
|
Франко Ороско
|
85' (2:0)
|
25.05.2024
|
Урал (д) — 2:0
|
Гильермо Шеттине
|
67' (2:0)
По итогам сезона-2023/24 ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Московская команда набрала 48 очков за 30 игр.