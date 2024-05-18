Голкипер ЦСКА Тороп рассказал о своем состоянии после операции

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп рассказал, как чувствует себя после операции по восстановлению скуло-орбитального комплекса и верхней челюсти.

Ранее армейцы сообщили, что операцию 19-летнему голкиперу успешно провели 17 мая.

«Ребята, всем привет. Со мной все хорошо, все отлично. Вот уже стою на ногах. Голова не кружится, все пучком, скоро буду как новенький», — сказал Тороп в видео, которое опубликовала пресс-служба ЦСКА.

15 мая в ответном матче финала пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита» (0:0, пен. — 4:5) Тороп получил серьезную травму. В первом тайме вратарь армейцев столкнулся с защитником сине-бело-голубых Нуралы Алипом и не смог продолжить игру, его заменил Владимир Шайхутдинов. У футболиста московской команды был диагностирован двойной перелом костей лицевой части черепа.