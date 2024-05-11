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11 мая, 22:47

Тороп — о победе над «Зенитом»: «Очень эмоциональный матч»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Голкипер ЦСКА Владислав Тороп подвел итоги матча против «Зенита» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

— Побеждать всегда приятно, — начал Тороп. — Тем более, что давно не выигрывали на выезде у «Зенита». Командная победа, идем дальше.

— Насколько сложно было лично вам сегодня?

— Не знаю. От матча к матчу легче и в психологическом, и в тактическом плане. Поэтому, наверное, это был обычный матч для вратаря. Но концентрацию с «Зенитом» всегда нужно держать на высоком уровне, это очень серьезный соперник.

— Как давно узнали, что начнете сегодня с первых минут? Стало ли это сюрпризом для вас?

— Сегодня тренерский штаб сообщил мне об этом. Мое дело играть.

— Насколько по ходу игры опытные защитники вам помогают?

— У нас была коммуникация друг с другом. Очень эмоциональный матч, но мы выиграли и это самое главное, — сказал Тороп.

ЦСКА (42 очка) прервал серию из пяти матчей без побед во всех турнирах и поднялся на шестое место в РПЛ.

Владислав Тороп
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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