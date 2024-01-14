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Сегодня, 10:12

Новичок «Динамо» Кудравец рассказал, что взял 47 номер не из-за Захаряна: «Понимаю ответственность»

Новичок «Динамо» Кудравец рассказал, что взял 47 номер не из-за Захаряна
Микеле Антонов
Корреспондент
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Голкипер «Динамо» Андрей Кудравец в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, почему выбрал 47 номер. Ранее под ним выступал воспитанник «Динамо» Арсен Захарян.

— Почему ты выбрал 47 номер?

— Пока не буду говорить.

— Под ним играл Арсен Захарян. Понимаешь ответственность?

— Понимаю, конечно. Но я брал не из соображений, что Арсен Захарян играл под ним.

«Динамо» подписало Кудравца летом 2023 года, голкипер провел остаток чемпионата Белоруссии-2023 в составе БАТЭ на правах аренды и присоединился к московскому клубу в зимнюю паузу.

Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
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