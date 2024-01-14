Новичок «Динамо» Кудравец рассказал, что взял 47 номер не из-за Захаряна: «Понимаю ответственность»

Сегодня, 10:12
Голкипер «Динамо» Андрей Кудравец в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, почему выбрал 47 номер. Ранее под ним выступал воспитанник «Динамо» Арсен Захарян.
— Почему ты выбрал 47 номер?
— Пока не буду говорить.
— Под ним играл Арсен Захарян. Понимаешь ответственность?
— Понимаю, конечно. Но я брал не из соображений, что Арсен Захарян играл под ним.
«Динамо» подписало Кудравца летом 2023 года, голкипер провел остаток чемпионата Белоруссии-2023 в составе БАТЭ на правах аренды и присоединился к московскому клубу в зимнюю паузу.