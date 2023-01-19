Лещук: «По итогам сезона хотелось бы как минимум попасть в тройку»

Сегодня, 20:50
Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал о целях команды на вторую часть сезона.
— По итогам сезона хотелось бы как минимум попасть в тройку. Но желательно улучшить результат предыдущего сезона и взять трофей. Есть желание каждый год добиваться хороших результатов. Но в столетие, конечно, хочется порадовать болельщиков, которые давно поддерживают «Динамо» и долгое время не видели трофеев. Будем стараться сделать праздник для них.
— Говоря про трофей, ты в первую очередь имеешь в виду Кубок России? Или в чемпионате еще можно побороться?
— Кто знает, что произойдет в чемпионате? Мало ли, — сказал Лещук Sport24.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования