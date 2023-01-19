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Сегодня, 20:50

Лещук: «По итогам сезона хотелось бы как минимум попасть в тройку»

Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал о целях команды на вторую часть сезона.

— По итогам сезона хотелось бы как минимум попасть в тройку. Но желательно улучшить результат предыдущего сезона и взять трофей. Есть желание каждый год добиваться хороших результатов. Но в столетие, конечно, хочется порадовать болельщиков, которые давно поддерживают «Динамо» и долгое время не видели трофеев. Будем стараться сделать праздник для них.

— Говоря про трофей, ты в первую очередь имеешь в виду Кубок России? Или в чемпионате еще можно побороться?

— Кто знает, что произойдет в чемпионате? Мало ли, — сказал Лещук Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-19-leshchuk-v-stoletiye-dinamo-khochetsya-poradovat-bolelshchikov-kotoryye-dolgoye-vremya-ne-videli-trofeyev

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
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Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
0
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