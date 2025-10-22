22 октября, 11:30
Голкипер «Динамо» Курбан Расулов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о результатах бело-голубых в текущем сезоне.
«Мы сами понимаем, что играем не так как хотим. Хотелось бы большего. Место в таблице это показывает. Прошла какая-то часть чемпионата и можно делать какие-то выводы. Видны наши индивидуальные ошибки. Они одни и те же, которые повторяются из игры в игру. Надеюсь, мы их исправим», — сказал Расулов «СЭ».
«Динамо» после 12-го тура занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.
Курбан,ты это,оглядывайся после таких слов,Валера уже записал тебя в список конкурентов!
