Голкипер «Динамо» Расулов — о проблемах команды: «Мы совершаем одни и те же ошибки»

Голкипер «Динамо» Курбан Расулов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о результатах бело-голубых в текущем сезоне.

«Мы сами понимаем, что играем не так как хотим. Хотелось бы большего. Место в таблице это показывает. Прошла какая-то часть чемпионата и можно делать какие-то выводы. Видны наши индивидуальные ошибки. Они одни и те же, которые повторяются из игры в игру. Надеюсь, мы их исправим», — сказал Расулов «СЭ».

«Динамо» после 12-го тура занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.