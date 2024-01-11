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Сегодня, 22:22

Вратарь «Динамо» Лещук: «Жить в Москве круче, чем в США»

Алина Савинова
Игорь Лещук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Голкипер «Динамо» Игорь Лещук сравнил жизнь в Москве и Америке. Этой зимой футболист отдыхал в США.

«Жить в Москве круче. И в другие страны съездить тоже круто, окунулся бы в атмосферу каждой страны на несколько месяцев. У меня есть такое желание. Этой зимой я первый раз поехал в отпуск один. У меня появилось такое желание, потому что в Нью-Йорке мне нравится, сходил по знакомым местам, увидел что-то новое. Я остался доволен», — приводит «РБ Спорт» слова вратаря.

Ранее футболист заявил о желании стать основным игроком московской команды и попасть в сборную России.

Лещук является воспитанником «Динамо». В основной команде он дебютировал в мае 2017 года. В текущем сезоне РПЛ 27-летний вратарь сыграл за «Динамо» 7 матчей, пропустил 6 голов и 4 игры отстоял на ноль. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до августа 2025-го.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-leshhuk-zhit-v-moskve-kruche-chem-v-amerike/
Игорь Лещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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