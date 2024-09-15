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Сегодня, 17:48

Лунев: «Матч с «Ахматом» мог быть менее энергозатратным»

Константин Белов
Корреспондент
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Голкипер «Динамо» Андрей Лунев подвел итоги матча 8-го тура РПЛ с «Ахматом» (4:2).

— Встреча для нас могла быть менее энергозатратной. Если бы забили свои моменты раньше, не было бы такого напряжения. Пропущенные два мяча — это футбол и ошибки. Где-то не до конца были сконцентрированы, и игроки «Ахмата» этим воспользовались — молодцы.

Футбол состоит из ошибок: где-то не доглядели, расслабились. Есть соперник, который также может создавать и реализовывать свои моменты. Было достаточно ситуаций, когда обязаны были забивать. Главное, что выиграли, — сказал Лунев.

«Динамо» с 16 баллами занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» находится на 16-й строчке с 6 баллами.

Андрей Лунев
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)

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