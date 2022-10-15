Голкипер «Динамо» Шунин: «Нужно выходить на поле и биться друг за друга»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин поделился впечатлениями от матча 13-го тура РПЛ против «Оренбурга» (3:2).

«В какой-то степени не выполняем установки тренера, но бежим вперед, выиграли. Есть ли понимание, что хочет видеть Йоканович? Есть, поэтому так и говорю. Нужно больше совершенствовать мастерство на тренировках и отрабатывать те моменты, которые не получаются. Нужно выходить на поле и биться друг за друга. Мой выход в центр поля в первом тайме? Это техническая ошибка. Сереже Паршивлюку пожал руку в перерыве, в таких моментах партнеры и познаются», — сказал Шунин.

«Динамо» набрало 20 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» находится на девятой позиции (18 очков).

В следующем туре бело-голубые сыграют с «Локомотивом» 22 октября.