Шунин: «Играем неудачно, есть определенные моменты, не буду о них говорить»

Сегодня, 19:26
Голкипер «Динамо» Антон Шунин поделился впечатлениями от матча 12-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).
— Матч получился для болельщиков очень интересным. У нас были моменты, в концовке чуть-чуть не повезло. Могли увезти три очка с этого непростого матча. Что пошло не так в начале второго тайма? Надо не забывать, что ЦСКА — хорошая команда, которая идет в лидерах. Мы понимали, что будет сложный матч. Нам самим нужны очки, хотели реабилитироваться после нескольких неудач. Что не получилось, трудно сказать, надо будет разобраться.
— Пропущенный гол?
— Я не помню уже, надо посмотреть. Помню, что шла подача и у Фомина оказалось два игрока на дальней. Один выпрыгнул и забил.
— Готовились ли как-то к Роше?
— Мы готовились к конкретной команде.
— С чем связана неудачная серия команды?
— Играем неудачно, есть определенные моменты, не буду о них говорить. Есть требование тренера, которые, значит, мы не выполняем. Где-то надо улучшать игру, есть проблема на стандартах, с которых мы получаем голы. Есть моменты, работаем над всеми компонентами.