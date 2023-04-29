Голкипер «Факела» Свинов: «Матч с «Динамо» — один из лучших для меня в сезоне»

Вратарь «Спартака» Илья Свинов, выступающий на правах аренды за «Факел», оценил свое выступление в матче 25-го тура РПЛ против «Динамо» (2:0).

«Согласен, что матч с «Динамо» — один из лучших для меня в сезоне, однозначно. Топ-1? По горячим следам тяжело судить, но, думаю, да», — приводит Sport24 слова Свинова.

В текущем сезоне 22-летний вратарь провел 19 матчей в РПЛ, пропустил 32 мяча и 5 игр отстоял на ноль.

На данный момент воронежский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко.