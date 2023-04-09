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Митрюшкин — о «Химках»: «Лично я был примерно в такой же ситуации с дрезденским «Динамо»

Алина Савинова
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Голкипер «Химок» Антон Митрюшкин поделился мыслями после матча 22-го тура РПЛ с ЦСКА (0:3).

«Настрой был боевой — нужно выигрывать каждый матч, набирать очки. Ребята все понимают и на каждую игру выходят биться до последней минуты», — приводит Metaratings.ru слова Митрюшкина.

Также он ответил на вопрос, будет ли следующая игра команды с «Торпедо» переломной.

«Сейчас каждая встреча переломная. Победа бы стала большим плюсом, она может придать импульс. Мы обязаны победить, тогда будет легче. Лично я был примерно в такой же ситуации с дрезденским «Динамо» — много матчей не выигрывали, боролись за выживание, попали в стыковые игры. Это тяжело. Но нужна победа — тогда все встанет на свои рельсы», — добавил вратарь.

ЦСКА с 41 очком занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» расположились на 15-й строчке (13 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/mitryushkin-o-khimkakh-byl-primerno-v-takoi-zhe-situacii-s-drezdenskim-dinamo-242029/
Антон Митрюшкин
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