Лантратов: «Конкуренция — хорошая вещь. Поэтому не раздумывая согласился на переход в «Локомотив»

Новичок «Локомотива» Илья Лантратов поделился своими эмоциями после перехода в стан железнодорожников.

— Эмоции самые положительные. Я безусловно рад возвращению в «Локомотив».

— Тогда в основе из нынешнего состава был только Гильерме, начинали свои карьеры Баринов, Жемалетдинов и Миранчуки. С кем-то из той команды поддерживал связь?

— Да, мы хорошо общались. Ребята уже были игроками основы, когда я был в команде. Были молодыми, но уже находились в обойме. С Гильерме мы много раз пересекались на поле и после «Локомотива» и в сборной были вместе. Рад вернуться в команду.

— Есть что-то прям запоминающееся из локомотивского прошлого? Может, какая-то веселая история?

— Все самое интересное — то, что нельзя рассказывать (улыбается). Могу вспомнить случай с Гилей. На самой первой тренировке в Баковке, в 18 лет, я чуть палец на ноге ему не сломал. Боролись за верховой мяч, и я приземлился ему на ногу. Но Гиля достаточно спокойно отреагировал на этот момент.

— Несмотря на внушительную вратарскую линию в клубе, ты с уверенностью согласился на переход. Не боишься конкуренции? Как она на тебя влияет?

— Конкуренция — хорошая вещь. Покажите мне команду, где ее нет. Поэтому не раздумывая согласился на переход в «Локомотив».

— Какие главные цели перед собой ставишь?

— Чтобы много не говорить, сейчас нужно абстрагироваться от моих личных целей. Все понимают, что главная цель есть у всей команды. Сейчас «Локомотив» находится не на том месте, где он должен быть, поэтому надо сосредоточиться на команде.

— Какой настрой на предстоящие сборы?

— Хочется скорее приступить к тренировкам, влиться в команду. Естественно, с самыми хорошими, положительными эмоциями.

— С Зауром Хаповым раньше общался, работал?

— В нашем вратарском цеху все, можно сказать, друг друга заочно знают. Лично пока не знакомы, еще предстоит познакомиться.