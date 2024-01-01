Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:14

Андрей Лунев: «Россия? Я открыт для любых предложений»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Голкипер «Карабаха» Андрей Лунев рассказал о планах на будущее.

«Разговоры с «Карабахом» о будущем идут. Есть люди, которые этим занимаются, а мое дело — давать результат на поле. Вариант с возвращением РПЛ? Я в принципе открыт для любых предложений. Надо смотреть и взвешивать, какой вариант лучше в плане дальнейшего роста и для семьи», — приводит слова Лунева «РБ Спорт».

32-летний футболист в России играл за «Торпедо», «Истру», «Калугу», «Сатурн», «Уфу» и «Зенит». В РПЛ на его счету 100 матчей и 75 пропущенных голов.

Летом 2023 года Лунев подписал контракт с «Карабахом» до 30 июня 2024 года.

Источник: РБ Спорт
Андрей Лунев
ФК Карабах
1
0
Читайте также
Главные спортивные события 2024 года
Список главных претендентов на «Золотой мяч» — 2024
Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед сложным выбором
Королева Дании Маргрете II сообщила об отречении от престола
На Украине назвали возможную причину обвала фронта ВСУ
Экс-глава МИД Австрии отметила точность слов Путина о росте экономики РФ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мостовой: «Когда я говорю, что уровень РПЛ упал, многие воспринимают это в штыки»

Зиньковский: «Спасибо болельщикам «Спартака», что поддерживают нашу команду в любых моментах»