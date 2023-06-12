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Агкацев: «Мне хочется остаться и как можно дольше играть за «Краснодар»

Алина Савинова
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Голкипер «Краснодар» Станислав Агкацев заявил, что хотел бы получать больше игрового времени.

«Мне хочется остаться и как можно дольше играть за «Краснодар», но все понимают, что надо регулярно получать практику. Никого не устраивает оставаться без игр долгое время. Буду общаться с руководством, тренерским штабом. Но до игры за Кубок мы ни о чем не думали, не было никаких разговоров», — цитирует Агкацева Metaratings.ru.

21-летний Агкацев в прошедшем сезоне провел за первую команду «Краснодара» 8 матчей во всех турнирах.

«Краснодар» занял 6-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/23, набрав 48 очков в 30 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/stanislav-agkacev-mne-khochetsya-ostatsya-i-kak-mozhno-dolshe-igrat-za-krasnodar-258204/
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