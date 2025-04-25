Голкипер «Краснодара» Агкацев: «Чемпионство добывается только со сломанными пальцами»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев поделился эмоциями после победы над махачкалинским «Динамо» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ.

На последних секундах встречи Агкацев отразил удар Гамида Агаларова с пенальти. В этом эпизоде голкипер «быков» получил травму, сломав палец.

«Чемпионство добывается только со сломанными пальцами. В конце потеряли нити игры. Думаю, удаление еще подкосило, но ребята — герои сегодня, это командная победа», — сказал Агкацев в эфире «Матч Премьер».

«Краснодар» (58 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Команда Мурада Мусаева опережает на 5 очков «Зенит», занимающий вторую строчку.

«Динамо» (27) остается десятым в турнирной таблице.