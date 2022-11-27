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Сегодня, 14:09

Агкацев — о конкуренции с Сафоновым: «Тяжело, когда редко приходится играть. Я могу не играть по два месяца»

Алина Савинова
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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал о конкуренции с одноклубником Матвеем Сафоновым.

«Тяжело, когда редко приходится играть. Когда выпадает шанс, надо себя показать хорошо. Я могу не играть по два месяца. Потом мне выпадет шанс, и надо выйти и отыграть уверенно, без ошибок. Я себя на это настраиваю. Думаю, справляюсь. Моя задача — по полной программе выкладываться на тренировках. А там уже решает тренер. С Матвеем это не обсуждаем.

Денис Адамов ушел в «Сочи»? Это Денис Адамов. Я пока ни о чем не думаю. Даже мыслей нет. Я в «Краснодар» и конкурирую с Матвеем", — приводит Metaratings.ru слова вратаря.

В текущем сезоне 20-летний Агкацев провел 450 минут на поле за «Краснодар» во всех турнирах.

Источник: https://metaratings.ru/news/agkatsev-o-konkurentsii-s-safonovym-tyazhelo-kogda-redko-prikhoditsya-igrat-1424844/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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