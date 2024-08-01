Голкипер «Краснодара» Агкацев: «Поговорили после матча с Махачкалой, сделали выводы»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в первом туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Быки» обыграли армейцев 31 июля. За три дня до этого команда Мурада Мусаева сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» (0:0) во втором туре РПЛ.

«Можно ли сказать, что «Краснодар» реабилитировался за игру в чемпионате против «Динамо» из Махачкалы? Конечно, сегодня игра совсем другая была. Мы после матча с Махачкалой поговорили, обсудили и сделали выводы. Сегодня была уже совсем другая картина на поле», — приводит слова Агкацева «РБ Спорт».

«Краснодар» после двух туров с двумя очками занимает десятое место в РПЛ. 4 августа команда на выезде сыграет против «Факела» в третьем туре.